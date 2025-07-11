Михаил Горбачев: выпуск облигаций как искусство

Как компании подготовиться к выпуску облигаций? Как и на каких условиях их разместить, чтобы привлечь инвесторов и получить заемные средства? О тонкостях выпуска долговых бумаг на платформе бизнес-сообщества Forbes Экспертиза рассказал финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев.

Он отметил, что приблизительно до 2010 года компания развивалась в основном на собственные средства. После этого в рамках активного развития началось использование кредитных инструментов.

«При этом акцент делался на наиболее эффективных инструментах, таких как факторинг без права регресса и аккредитивы с постоянным финансированием. Ну и, конечно, классические кредитные продукты — возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии, овердрафты», ― добавляет Михаил Горбачев.

Размещение облигаций не было спонтанным: к моменту выхода на Московскую биржу с первым выпуском компания уже несколько лет двигалась по пути к публичному статусу.

Почти три года назад компания успешно дебютировала на облигационном рынке. С того момента она осуществила уже три выпуска облигаций. Долговые бумаги стали для IEK GROUP заметным источником заемного капитала — сейчас примерно 25% кредитных средств в компании получены за счет их размещения.

Михаил Горбачев отмечает, что огромную роль для успеха размещения облигаций имеют взаимоотношения с инвесторами, в особенности частными, которые в настоящее время стали заметной силой на российском долговом рынке.