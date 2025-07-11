На площадке энергоблока №4 Ростовской АЭС начато возведение вентиляторных градирен
На энергоблоке № 4 Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») началась операция по возведению стен строящихся вентиляторных градирен (используются для дополнительного охлаждения энергоблоков) и их бетонированию.
Техническое решение по строительству комплекса градирен на самой южной атомной станции России было утверждено концерном «Росэнергоатом». Размер градирен – 16 х 16 метров, они состоят из 16 секций и обеспечивают расход охлаждаемой воды в 45000 м3/ч. Подобный комплекс вентиляторных градирен в 2021 году уже ввели в эксплуатацию на энергоблоке № 3, на протяжении четырех лет оборудование доказало свою эффективность в летний период.
«Вентиляторные градирни энергоблока №3 хорошо себя зарекомендовали в периоды высоких летних температур, достигающих 40-42 градусов Цельсия. В комплексе с башенной испарительной градирней их работа позволила не снижать мощность реактора, обеспечивая надежную эксплуатацию энергоблока и выработку электроэнергии в соответствии с установленным государственным заданием. Строительство и ввод в эксплуатацию вентиляторных градирен для энергоблока № 4 – это еще один шаг на пути повышения безопасности атомной станции и энергобезопасности Ростовской области и юга страны. Обеспечение бесперебойной работы атомных энергоблоков особенно актуально в период наиболее высокого энергопотребления в регионе и пиковых нагрузок на энергосистему Юга», – подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.