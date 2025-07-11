Новые объекты второго этапа расширения Партизанской ГРЭС готовы на 65%

Новые объекты в рамках проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» ПАО «РусГидро» проинспектировала министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш во время рабочей поездки.

Расширение мощностей станции является одним из шести проектов, реализуемых Группой РусГидро в рамках государственной программы по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока с целью замещения изношенных мощностей и обеспечения энергоснабжения новых потребителей, таких как Восточный полигон РЖД. Общая электрическая мощность этих энергообъектов составит 2,1 ГВт, тепловая мощность – более 2,5 тысяч Гкал/ч.

Энергетики ПГРЭС отметили, что проект расширения включает в себя строительство двух энергоблоков общей мощностью 280 МВт. Они обеспечат электроэнергией тяговые подстанции РЖД в рамках государственного проекта по увеличению пропускной способности Транссибирской магистрали.

«Помимо необходимых дополнительных мощностей обновленная Партизанская ГРЭС обеспечит и новыми рабочими местами. Уже постепенно набирается персонал. По сравнению с моим последним визитом, вижу, насколько коллеги стараются и работают с опережением графика», – прокомментировала Елена Шиш.

В рамках первого этапа расширения станции были построены и введены в эксплуатацию хозяйство дизельного топлива, материальный склад, центральная ремонтная мастерская, гараж и мастерская по ремонту бульдозеров, мастерская по обслуживанию локомотивов с новыми железнодорожными путями, магнезитная установка и пробоотборный комплекс угля.

«Новые объекты технологически связаны с действующей частью Партизанской ГРЭС и повышают ее производительность. К примеру, на новом пробоотборном комплексе ведется полностью автоматизированная система входного контроля угля: его отбор, усреднение, разделка и отправка на анализ. В центральной ремонтной мастерской установлен новый станочный парк и другое современное оборудование, позволяющие изготавливать спецкрепеж разного сортамента, необходимые при проведении ремонтов и на станции, и на стройплощадке детали: втулки, распорки, элементы каркаса котлов любой сложности, оснастка», – говорит директор Партизанской ГРЭС Борис Краснопеев.

В настоящее время ведется второй этап строительно-монтажных работ, который выполнен уже на 65%. Энергетики завершили возведение водозабора и в ближайшее время приступят к пуско-наладочным работам. Осуществляется строительство двух градирен и главного корпуса, где в ближайшее время энергетики приступят к закрытию теплового контура. Это позволит проводить работы по внутренней отделке и монтажу в зимний период.