Окупаемость цифровизации сырьевых компаний оказалась заметно ниже, чем за рубежом

Несмотря на активный рост интереса нефтегазовой отрасли к цифровизации и ИИ-технологиям, только каждая вторая компания достигает плановых показателей эффективности. При этом объем инвестиций в цифровую трансформацию сектора достиг в 2024 году порядка 60 млрд руб. Аналитики отмечают, что в России сроки окупаемости таких инвестиций примерно в 1,2 раза дольше, чем у зарубежных компаний, из-за чего в отрасли в основном вкладываются в точечные и краткосрочные проекты.

“Ъ” ознакомился с исследованием компании «Рексофт» об окупаемости инвестиций в цифровые технологии в нефтегазовой и горно-металлургической промышленности (ГМК). Из него следует, что только каждая вторая компания в нефтяной отрасли достигает плановых показателей эффективности. При этом Минэнерго РФ оценивает суммарный эффект от цифровой трансформации в нефтяной отрасли к 2035 году более чем в 700 млрд руб. в год, а в российском ГМК использование цифровых технологий приносит каждой третьей компании более 3% EBIDTA (по оценке «Яков и партнеры» и ГК «Цифра»).

«Ограниченность ресурсов, завышенные ожидания топ-менеджмента от цифры, высокая ключевая ставка на фоне нестабильности внешней ситуации диктуют необходимость максимально рационального подхода компаний к инвестициям в цифровые технологии»,— говорят исследователи.

Российский рынок цифровых решений в этих отраслях аналитики оценивают в 3% от мирового, который достиг в 2024 году $30 млрд.

По оценкам экспертов «Рексофт», объем инвестиций в цифровизацию в нефтегазовом секторе составил в 2024 году порядка 60 млрд руб. По данным Росстата, инвестиции в цифровые решения в ГМК выросли с 4,2 млрд руб. в 2019 году до 7,4 млрд руб. в 2024 году, суммарный рост инвестиций увеличился почти в два раза.

При этом средние сроки окупаемости вложений в цифру у российских компаний «примерно в 1,2 раза дольше, чем у зарубежных компаний», из-за удаленности месторождений и необходимости инвестировать в собственные разработки продуктов. Также среди тормозящих факторов аналитики называют изначально низкую степень цифровизации отрасли, а также большую степень унификации объектов апстрим (геологоразведка, разработка, добыча). Для ГМК в России свойственно выбирать для инвестирования локальные и краткосрочные инициативы с окупаемостью около года, пишут авторы исследования. “Ъ” направил запросы в СИБУР и «Еврохим», в «Норникеле» не ответили на вопросы “Ъ”, в «Гринатоме» отказались от комментариев.

Среди всех технологических решений, которые оценивали исследователи, самую высокую оценку целесообразности инвестиций получили беспилотные системы (воздушные и подводные дроны, грузовики и самосвалы) и ИИ (машинное обучение, компьютерное зрение и предиктивная аналитика). Однако ситуация с масштабированием ИИ-технологий на практике сильно отличается, отмечает директор департамента стратегии ИТ-холдинга Т1 Кирилл Чебунин.

«Для большинства нефтегазовых компаний и ГМК в приоритете сейчас базовая автоматизация: замена ПАК и ПО на значимых объектах КИИ»,— добавил он.

Ключевым барьером для развития ИИ в этих отраслях директор департамента решений по цифровой трансформации ГК Sofline Максим Егоров называет отсутствие устоявшейся нормативной базы для применения ИИ и цифровых технологий на критических объектах. При этом он считает, что с технической точки зрения для масштабирования все готово: есть зрелые решения, отечественные платформы, необходимая инфраструктура. Руководитель отраслевых проектов компании «Уралэнерготел» Тимофей Носов среди тормозящих факторов называет дефицит квалифицированных кадров и нехватку цифровых навыков у имеющегося персонала, а также высокую стоимость проектов по переоборудованию производства. Тем не менее системный подход к цифровизации приводит к ROI (возврату инвестиций) в виде снижения затрат на 15–30%, отмечает директор направления «Аналитика данных» для банков и ресурсных компаний Axenix Денис Шипулин.