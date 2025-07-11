Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в работе Летней школы инженеров

9 июля 2025 года в рамках программы Летней школы инженеров энергетики будущего ИНЖИР-2025 в Казанском государственном энергетическом университете прошла лекция Министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева.

Сергей Цивилев провел отрытую лекцию на тему «Стратегия развития энергетики – модель технологического суверенитета». Он рассказал, что такое технологический суверенитет, и какие вызовы в связи с этим стоят перед энергетикой.

Одной из важнейших составляющих технологического суверенитета России в области энергетики министр считает подготовку квалифицированных кадров для этой отрасли.

Мероприятие было поделено на две части: лекционная часть и сессия вопросов и ответов. Онлайн-участие в мероприятии принял Руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ Дмитрий Александрович Воденников.