«Росатом» запустил программу погружения в квантовые технологии
10 июля 2025 года на площадке Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) прошло стартовое мероприятие программы ознакомления с российским 50-кубитным квантовым вычислителем (компьютером) на основе ионов иттербия, запущенной при поддержке госкорпорации «Росатом». В нем приняли участие специалисты атомной отрасли.
Программа реализуется под девизом «Я видел квантовый компьютер!» и предполагает серию посещений лаборатории ФИАН, где находится квантовый вычислитель, а также дискуссии о мировых и российских научных разработках в области квантовых технологий. Это – уникальная возможность для «квантовых амбассадоров» (в числе которых – молодые исследователи, руководители и ведущие специалисты организаций атомной отрасли, а также индустриальные партнеры, готовые принять активное участие в отечественном «квантовом проекте» под кураторством «Росатома») познакомиться с ионным квантовым компьютером. Ожидается, что такие устройства, использующие специальные квантовые алгоритмы, смогут на некоторых классах задач показать производительность, значительно превосходящую классические компьютеры.
Директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева прокомментировала:
«Мир выходит на новый, квантовый технологический виток. Как атом в прошлом веке, квантовые технологии становятся одним из ключевых направлений развития мировой научной и инженерной мысли. На наших глазах “кванты” становятся частью бизнес-повестки крупнейших корпораций. Стратегически мыслящие руководители и эксперты из различных сегментов экономики учатся их применению, формулируют «квантовые» задачи. И, конечно, для таких энтузиастов очень важно увидеть своими глазами действующие российские квантовые вычислители и другие достижения российского “квантового проекта”».