«Росатом» запустил программу погружения в квантовые технологии

10 июля 2025 года на площадке Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) прошло стартовое мероприятие программы ознакомления с российским 50-кубитным квантовым вычислителем (компьютером) на основе ионов иттербия, запущенной при поддержке госкорпорации «Росатом». В нем приняли участие специалисты атомной отрасли.

Программа реализуется под девизом «Я видел квантовый компьютер!» и предполагает серию посещений лаборатории ФИАН, где находится квантовый вычислитель, а также дискуссии о мировых и российских научных разработках в области квантовых технологий. Это – уникальная возможность для «квантовых амбассадоров» (в числе которых – молодые исследователи, руководители и ведущие специалисты организаций атомной отрасли, а также индустриальные партнеры, готовые принять активное участие в отечественном «квантовом проекте» под кураторством «Росатома») познакомиться с ионным квантовым компьютером. Ожидается, что такие устройства, использующие специальные квантовые алгоритмы, смогут на некоторых классах задач показать производительность, значительно превосходящую классические компьютеры.