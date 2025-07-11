«Россети Ленэнерго» и Амурский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров

Документ подписали директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Ленэнерго» Зинаида Ивлева и исполняющий обязанности ректора Амурского государственного университета Алексей Свищев.



Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области развития профессионального образования, совместной разработки учебных программ и подготовки молодых специалистов, обладающих практическими навыками и готовых эффективно включаться в работу с первого дня трудоустройства.

«Инвестиции в образование и подготовку молодых специалистов — это залог стабильного и устойчивого развития энергетической отрасли. В «Россети Ленэнерго» уверены, что партнёрство с Амурским государственным университетом станет основой для внедрения новых образовательных и научных решений», — отметила Зинаида Ивлева.

Партнёрство с ведущими образовательными учреждениями остаётся одним из приоритетов ПАО «Россети Ленэнерго» в рамках долгосрочной стратегии развития кадрового потенциала и внедрения инновационных решений в отрасли электроэнергетики.



Амурский государственный университет – многопрофильное высшее учебное заведение Амурской области, имеющее исключительное региональное и отраслевое значение для экономики субъекта. Основан в 1975 году. Активно сотрудничает c предприятиями и крупными корпорациями. В 2026 году на территории университета стартует строительство Международного кампуса, который позволит вывести систему высшего образования на новый уровень в Амурской области и других регионах Дальнего Востока России.