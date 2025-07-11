«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией дом, построенный в рамках программы реновации в Марфино

«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией два жилых корпуса для переселения москвичей по программе реновации в районе Марфино, создав комфортные условия для проживания в 431 квартире. Дома, высотой в 23 этажа, на улице Академика Королёва, оснащены современной инфраструктурой, включая детские и спортивные площадки.

Для подключения жилого комплекса энергетики построили трансформаторную подстанцию мощностью 1260 кВА. Электроустановка оснащена системами релейной защиты, автоматики и телемеханики. Установленное оборудование обеспечивает автоматизированный учет электроэнергии и дистанционный контроль работы сетей. В рамках проекта проложено 16 кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 3,4 км, что позволило обеспечить присоединенную мощность более чем в 760 кВт.

Особое внимание уделено надежности электроснабжения — дом подключен по второй категории: в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет автоматически подано по второй. Реализация этого проекта стала важным шагом в развитии городской инфраструктуры и улучшении качества жизни москвичей, участвующих в программе реновации.