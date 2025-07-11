«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией крупнейшую в Кабардино-Балкарии поликлинику

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» подключили к электрическим сетям крупнейшую в республике поликлинику. Новому социально значимому объекту, открывшемуся в Нальчике, выдано 30 кВт мощности.

Поликлиника, построенная в рамках национального проекта «Здравоохранение», стала самым большим медучреждением в республике по оказанию первичной помощи взрослому населению. Здание площадью 9 тыс. квадратных метров рассчитано на 500 посещений в смену и обслуживает более 84 тыс. жителей городского округа Нальчик.



В поликлинике будет функционировать центр амбулаторной и онкологической помощи, женская консультация, отделение реабилитации, функциональной диагностики и большая лаборатория. Кроме того, здесь наладят работу современного амбулаторного центра эндоскопической диагностики мощностью более 20 тыс. исследований в год.



Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.