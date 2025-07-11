«Россети Северный Кавказ» смонтировали почти 50 км самонесущего изолированного провода в селах Ставрополья

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону модернизируют линии электропередачи и меняют ветхий провод на самонесущий изолированный (СИП). СИП обладает рядом преимуществ: он более надежный и безопасный, устойчив к непогоде, прост в монтаже и имеет длительный срок эксплуатации.

С начала года специалисты заменили 46 км ветхого провода на СИП, что вдвое превышает плановый показатель ремонтной программы (23 км). Существенный объем работ провели энергетики Центральных электрических сетей в Александровском, Андроповском, Минераловодском и Новоселицком округах. В населенных пунктах этих округов специалисты смонтировали порядка 10 км СИП. Так, в селах Розовка, Марьины Колодцы и Побегайловка Минераловодского округа на линиях электропередачи 0,4 кВ и вводах в домовладения установлено почти 6 км самонесущего изолированного провода.

До конца текущего года на линиях электропередачи Ставрополья специалисты заменят еще порядка 155 км неизолированного провода на современный и безопасный СИП.