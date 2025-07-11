«Россети Сибирь» начали сотрудничество с «Красноярскими Столбами»

Национальному парку «Красноярские Столбы» 30 июня исполнилось 100 лет. Следом, 4 июля, 20 лет исполнилось «Россети Сибирь». В преддверии юбилеев энергокомпания и заповедник договорились о сотрудничестве.

Первым этапом продуктивного взаимодействия стал ремонт оборудования, которое обеспечивает бесперебойное электроснабжение нацпарка. Специалисты «Красноярскэнерго» устранили техническую неисправность, которая всерьез озадачила руководство «Красноярских Столбов».

«Этот генератор важен для обеспечения постоянных многолетних научных исследований, бесперебойной работы инфраструктурных объектов, размещенных в Нарыме. В штате природоохранной организации нет специалистов, которые могут на должном уровне поддерживать электросетевое хозяйство. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с «Россети Сибирь», – поблагодарил энергетиков Вячеслав Щербаков, директор нацпарка «Красноярские Столбы».

В случае выхода из строя основного оборудования резервный генератор обеспечит бесперебойную подачу электричества в нацпарке. Это повысит надежность электроснабжения "Красноярских Столбов".

«Полностью восстановили работоспособность системы запуска, привели в норму показатели давления масла и обеспечили стабильную работу всех узлов установки», – пояснил Павел Грищенко, начальник аварийно-восстановительной службы производственного отделения «Красноярские электрические сети» филиала «Красноярскэнерго».

Кроме административных помещений и других важных объектов, электроустановка снабжает энергией старейшую метеостанцию заповедника. Она работает в автоматическом режиме и собирает данные о погоде уже более века. В юбилейный год «Россети Сибирь» и «Красноярские Столбы» договорились о дальнейшем сотрудничестве и поддержке национального парка.