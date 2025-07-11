«Россети Сибирь» присоединили к электросетям шесть школ в Забайкальском крае

Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» подключили к электрическим сетям шесть новых среднеобразовательных школ: в селах Засопка и Смоленка, поселках городского типа Атамановка, Дарасун, Агинское и Забайкальск. Для этого энергетики установили 12 трансформаторных подстанций, общей мощностью 9 мВа и построили более десяти километров воздушных линий электропередачи.

«В последние годы в Забайкальском крае строится много объектов образования, здравоохранения, жилья. Наша задача – их оперативное, своевременное технологическое присоединение, так как от их своевременного ввода в эксплуатацию зависит очень многое, в том числе благоприятные условия для социального развития региона, улучшения его инвестиционного климата», - отмечает заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» Николай Яковлев.

С начала 2025 года специалисты «Читаэнерго» провели работы по технологическому присоединению нескольких десятков социально значимых объектов, построенных в Забайкалье в рамках приоритетных нацпроектов. До конца года планируют присоединить к электрическим сетям еще ряд строящихся в регионе социальных объектов – детские сады и поликлинику. Также будут продолжены работы по технологическому присоединению строящихся домов в микрорайоне Романовский, Звёздный, 7 микрорайоне в Чите и Международном жилом квартале в пгт. Забайкальск.