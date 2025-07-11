«Россети Центр и Приволжье» модернизировали распредсети северных районов Удмуртии

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» реализовали мероприятия программы модернизации распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ. В ходе работ было установлено современное оборудование с функциями самодиагностики и мониторинга: 35 реклоузеров, 9 разъединителей с моторным приводом, а также индикаторы короткого замыкания — в Балезинском, Глазовском, Ярском и Юкаменском районах.

Установленные элементы распределенной автоматизации позволяют дистанционно находить и выделять повреждённый участок сети, а затем ликвидировать технологическое нарушение, сохраняя электроснабжение основной части потребителей. Информация о месте и причине пропадания напряжения на том или ином участке линии электропередачи в режиме реального времени поступает диспетчеру Центра управления сетями, благодаря чему время ликвидации технологических нарушений сокращается до минимума.

С начала этого года работы по развитию системы распределенной автоматизации в сети 0,4-10 кВ повысили качество электроснабжения более 10 тысяч потребителей в 19 населенных пунктах четырех районов Удмуртии (г. Глазов, пос. Балезино, с. Юкаменское, с. Юнда, с. Ежево, с. Пышкет, с. Яр, с. Укан, с. Карсовай, с. Сергино, с. Пудем, дер. Адам, Бурино, Наговицыно, Палагай, Педоново, Понино, Сянино, Слудка).