«Россети» расширили подстанцию, обеспечивающую электроэнергией более 40 горных поселений Дагестана

Энергетики «Россети Северный Кавказ» заменили на подстанции 110 кВ «Гуниб» силовой трансформатор, что позволило увеличить мощность энергообъекта более чем в 1,5 раза – с 20 МВА до 35 МВА. Работы проведены в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан.



Питающий центр обеспечивает электроэнергией горные населенные пункты, где для отопления домов активно используется электричество. Ввод в работу нового оборудования снизит риски перегрузки сети. Кроме того, расширение подстанции будет способствовать реализации туристического потенциала Гунибского района, где находятся уникальный природный парк «Верхний Гуниб», средневековая крепость, мемориал «Белые журавли».