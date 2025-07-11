«Россети» расширили подстанцию, обеспечивающую электроэнергией более 40 горных поселений Дагестана

11 июл. 2025, 16:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Северный Кавказ
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 Энергетики «Россети Северный Кавказ» заменили на подстанции 110 кВ «Гуниб» силовой трансформатор, что позволило увеличить  мощность энергообъекта более чем в 1,5 раза – с 20 МВА до 35 МВА. Работы проведены в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан.
 
 Питающий центр обеспечивает электроэнергией горные населенные пункты, где для отопления домов активно используется электричество. Ввод в работу нового оборудования снизит риски перегрузки сети. Кроме того, расширение подстанции будет способствовать реализации туристического потенциала Гунибского района, где находятся уникальный природный парк «Верхний Гуниб», средневековая крепость, мемориал «Белые журавли».

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