Скорость, комфорт, технологии: с Днём московского транспорта

Завтра, 12 июля — День московского транспорта! Этот праздник объединяет тысячи людей, которые каждый день делают передвижение по городу удобным, быстрым и безопасным.

Московский транспорт — это огромная и разветвленная система: метро, МЦК, МЦД, электробусы, трамваи, такси, каршеринг, речные трамваи, велосипеды, самокаты, канатная дорога. Другими словами, транспорт Москвы — это и под землей, и на земле, и на воде, и даже в воздухе! И транспортная инфраструктура столицы продолжает развиваться стремительными темпами.

Многосторонний вклад «Москабельмет»

«Москабельмет» участвует в развитии московского транспорта практически с самого его зарождения: кабельная продукция предприятия работает на ключевых транспортных объектах столицы:

В метрополитене — с самой первой линии, открытой в 1935 году (уже 90 лет!), используются силовые кабели от «Москабельмет».

На МЦК: в 2016 году поставлено 60 тонн медного несущего троса и неизолированные провода марки М-120.

На МЦД: контактные провода марок МФ, М и НлФ применены на МЦД-3 (85 километров), и МЦД-4 (86 км) — это весь объем необходимых проводов.

В системе уникальных речных трамваев: поставлены кабели для плавучих зарядных станций;

В системе электротранспорта: «Москабельмет» производит сверхгибкие, устойчивые к повреждениям кабели для зарядных станций, а также зарядные станции собственной разработки.

Интересный факт: инновационный кабель «ТЭВОКС» изначально был разработан специально для московского метро.

Среди лучших в мире

Москва может гордиться своими достижениями в транспортной сфере. Так, Большая кольцевая линия метро (для которой «Москабельмет» также поставил свою продукцию) — самая длинная кольцевая линия в мире!

Московский метрополитен — не только один из самых развитых, комфортных и красивых в мире, но еще и один из самых технологичных. Интернет здесь есть практически везде: на станциях и в тоннелях. А зарядить мобильное устройство можно прямо на ходу — в вестибюлях можно взять в аренду внешние аккумуляторы. Не каждая транспортная система мира может похвастаться таким же уровнем цифровизации!

На улицах столицы продолжает расти парк электробусов — экологичных и удобных для пассажиров. В ближайшее время в городе появятся еще 117 ультрабыстрых зарядных станций для них. Это важный шаг на пути к «зеленому» транспорту.

Больше чем перемещение

Но московский транспорт — это не только движение из точки А в точку Б. Это нечто большее: спорт, культура, туризм, общественная жизнь. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы регулярно организует и проводит музыкальные сеты и шоу, спортивные события, велофестивали, флешмобы, лекции, выставки.

С праздником!