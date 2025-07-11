В Архангельской области продолжается реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ).

«Механизм КРТ позволяет взаимоувязать строительство жилья и создание объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры для повышения уровня благоустройства и качества городской среды. На сегодня в Архангельской области приняты решения о КРТ в отношении 31 территории, по 24 из них уже заключены соответствующие договоры», – рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Одной из целей КРТ также является привлечение внебюджетных источников финансирования. Проекты комплексного развития территорий позволяют использовать средства инвесторов для решения социальных задач, например, расселения аварийного жилья.

«ФРТ может частично компенсировать застройщикам средства на расселение аварийных домов при реализации проектов КРТ. Так, за счет внебюджетных средств в Архангельской области планируется расселить более 101,5 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда и построить около 720 тыс. кв. м нового жилья. На текущий момент уже расселено 27 тыс. кв. м жилья», – сказал Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Так, например, полностью завершено расселение территории квартала № 102 в г. Северодвинске – 5 многоквартирных домов общей площадью порядка 1,7 тыс. кв. м. В настоящее время разработана документация по планировке территории, получено разрешение на строительство, ведется активная застройка. В рамках проекта планируется возведение около 18 тыс. кв. м жилья уже в 2026 году – с опережением планового срока на три года.

Также досрочно завершено расселение 10 многоквартирных домов общей площадью 6,26 тыс. кв. м на территории в г. Архангельске, ограниченной улицами Карельская, Комсомольская, Ломоносова и проспектом Советских космонавтов. Ведется разработка проектной документации, начало строительства запланировано на 2026 год. Объем нового жилья в рамках проекта составит порядка 39 тыс. кв. м.