Энергетиками восстановлено электроснабжение в Центральной, Западной и Южной Якутии, а также в Амурской области

58 минут назад
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Источник:
Якутскэнерго
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14 июля в 16:00 технологическое нарушение произошло на Нерюнгринской ГРЭС, в результате чего сработала противоаварийная автоматика Якутского, Западного и Южного энергорайонов Якутии и произошло разделение Объединенной энергосистемы Востока. Вследствие чего ограничения электроснабжения отмечались в Центральной, Западной и Южной Якутии, а также в Амурской области. Причиной отключения электроснабжения в Центральном и Западном энергорайонах стало технологическое нарушение в работе Нерюнгринской ГРЭС.

В 18:27 после набора нагрузки полностью восстановлено электроснабжение потребителей Центрального и Западного энергорайонов Якутии в полном объеме.

 

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