Энергетики пермского подразделения «Россети Урал» повышают надежность электроснабжения производственных объектов горнодобывающей отрасли в Верхнекамье
43 минуты назад
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Специалисты филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» приступают к выполнению мероприятий по повышению надежности работы воздушной линии электропередачи 110 кВ «Калийная – Заполье».
В рамках ремонтной программы на данном сетевом объекте энергетики произведут замену провода и грозозащитного троса на участке общей протяженностью по трассе более 3 километров.
На проведение указанных работ будет направлено более 3,7 млн рублей.
Данная воздушная линия питает производственные объекты Березниковского производственного калийного рудоуправление №4. Это подразделение ПАО «Уралкалий», которое ведет разработку одного из крупнейших в мире Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.