Энергетики пермского подразделения «Россети Урал» повышают надежность электроснабжения производственных объектов горнодобывающей отрасли в Верхнекамье

Специалисты филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» приступают к выполнению мероприятий по повышению надежности работы воздушной линии электропередачи 110 кВ «Калийная – Заполье».

В рамках ремонтной программы на данном сетевом объекте энергетики произведут замену провода и грозозащитного троса на участке общей протяженностью по трассе более 3 километров.

На проведение указанных работ будет направлено более 3,7 млн рублей.

Данная воздушная линия питает производственные объекты Березниковского производственного калийного рудоуправление №4. Это подразделение ПАО «Уралкалий», которое ведет разработку одного из крупнейших в мире Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.