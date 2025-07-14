Испанский REE опубликовал отчет с первыми результатами анализа системной аварии 28 апреля 2025 года

Системный оператор Испании REE опубликовал краткий отчет с результатами первичного анализа системной аварии в энергосистеме Пиренейского полуострова 28 апреля текущего года, где подробно с 12:00 дня изложена последовательность событий, приведших к полному погашению энергосистемы, и даны рекомендации REE по реализации мер для исключения аналогичной аварийной ситуации в будущем.

Анализ проводился REE на базе собственной информации и данных от других субъектов отрасли, которых затронула авария. Основной вывод заключается в том, что, в отличие от прошлых серьезных технологических нарушений, авария 28 апреля произошла в результате целого ряда событий, которые в совокупности намного превысили критерий надежности N-1 и привели к перенапряжениям в электрической сети и каскадному отключению генерации. При этом REE отмечается корректная работа сетевых устройств регулирования напряжения – шунтирующих реакторов и конденсаторных батарей, – хотя из-за того, что они являются статическими элементами, ШР и КБ не могут в полной мере обеспечить динамическое регулирование напряжения, которое определенные группы генерирующего оборудования должны выполнять в соответствии с техническими возможностями и предъявляемыми к ним техническими требованиями. В отчете подчеркнуто, что аварийная ситуация возникла не из-за недостаточной инерции (28 апреля запас инерции превышал рекомендованное ENTSO-E значение) или неустранимого небаланса активной мощности. Имеющихся энергоресурсов было достаточно для удовлетворения спроса на электроэнергию, обеспечения инерции, управления перетоками электроэнергии (мощности) и динамического регулирования напряжения в передающей сети. Системный оператор 28 апреля, как обычно, провел расчеты режима с учетом того, что генерирующее оборудование соответствует техническим характеристикам, предусмотренным действующими инструкциями. По мнению REE, к аварии привело неправильное действие защиты на отключение генерации, которая сработала раньше, чем напряжение вышло за пределы допустимого диапазона. Ситуацию усугубило то, что ряд объектов не выполнили установленные требования по участию в динамическом регулировании напряжения и не отреагировали должным образом на отклонение напряжения. Что касается принятых в процессе ликвидации аварии мер по снижению отклонения напряжения, в отчете отмечаются меры по управлению перетоком мощности по HVDC-соединению между энергосистемами Испании и Франции, которое осуществляется в соответствии с согласованным испанской и французской сторонами и постоянно обновляемым протоколом. Одной из основных мер регулирования перетоков является переход в режим «фиксированной передачи мощности» – эффективное средство для демпфирования отклонений напряжения в течение многих лет. Применение этой меры не означало потерю поддержки со стороны других европейских энергосистем, наоборот, их взаимосвязанность оказала ключевое влияние при восстановлении нормального режима работы испанской энергосистемы.

Сбои в работе передающей сети 28 апреля были успешно устранены, но REE не располагает информацией для оценки сбоев в работе распределительной сети. Рекомендации REE по результатам анализа включают:

− введение требований об участии в предоставлении услуг по динамическому регулированию напряжения для всех объектов генерации и обеспечение контроля выполнения своих обязательств поставщиками данных услуг;

− внедрение инструментов, снижающих риски внезапного значительного изменения перетоков электроэнергии (мощности);

− установку дополнительных систем и устройств, позволяющих постоянно контролировать отклонения напряжения в сети;

− перенастройку защиты от перенапряжений генерирующего оборудования для предотвращения ее неправильного срабатывания в будущем;

− обеспечение большей наблюдаемости режимов работы энергосистемы для системного оператора.

Официальный сайт REE http://www.ree.es