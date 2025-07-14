КЭАЗ поделился лучшими практиками для достижения технологического лидерства на выставке ИННОПРОМ-2025

15-я международная выставка «Иннопром» проходила в Екатеринбурге с 7 по 10 июля и объединила на своей площадке более 50 стран-участниц. Основная тема форума в 2025 году – «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

Председатель совета директоров КЭАЗ Андрей Канунников в рамках деловых сессий поделился успешными практиками локализации производства и импортозамещения, внедрения элементов цифровизации и автоматизации для повышения производительности труда.

В ходе сессии «Малолюдные производства: реальные сценарии результативной цифровизации промышленности» он рассказал аудитории об опыте КЭАЗ по управлению полным жизненным циклом продукта – от идеи до вывода на рынок с помощью эффективной системы на базе кастомизированных ИТ-решений. В производственных процессах компании применяется машинное зрение, расширяется использование роботов и искусственного интеллекта, что позволяет значительно повысить производительность и оптимизировать процессы. С помощью аддитивных технологий ускоряется процесс разработки продуктов.

«При этом мы понимаем, что человек играет ключевую роль в обеспечении эффективного управления, анализе данных и инновациях и, конечно, обслуживании клиентов. Особенно ярко это проявляется с учётом текущих демографических трендов. Поэтому мы активно занимаемся подготовкой специалистов для электротехнической отрасли путём сотрудничества с ведущими техническими вузами – ЛЭТИ, МЭИ, МИФИ и ЮЗГУ», – отметил руководитель КЭАЗ.

Успех обеспечивают не только цифровизация и автоматизация, но и эффект масштаба. Для масштабирования производства КЭАЗ выстраивает стратегическую кооперацию с научным сообществом, отраслевыми заказчиками и государством. На основе потребностей отраслей экономики компания адаптирует продуктовые и технологические решения под нужды конечных заказчиков, а также делает ставку на развитие Электротехнического кластера Курской области, выступая в качестве его якорного резидента.

Деятельность кластера как модель стратегической отраслевой кооперации обсуждали в рамках сессии «Инжиниринг для прорыва: технологический суверенитет и практики локализации».

Андрей Канунников рассказал о локализации производства на территории Курской области и инструментах перехода от импортозамещения к технологическому лидерству.

КЭАЗ последовательно реализует стратегию импортозамещения начиная с 2014 года. На предприятии не только выпускается готовая продукция, но и производятся ключевые компоненты и сырьё. По отдельным продуктовым решениям уровень локализации составляет 96%.

Особое внимание уделяется экологическим инициативам: КЭАЗ применяет технологии переработки отходов и повторного использования материалов, развивая практики рециклинга.

«Благодаря объединению экспертизы, ресурсов и опыта мы преодолеваем технологические разрывы. Кроме того, в условиях жёсткой конкуренции с китайскими производителями мы стремимся обеспечить эффект масштаба – именно для этого налаживаем кооперационные цепочки для получения гарантированного объёма отраслевого заказа. У нас есть успешные примеры такого сотрудничества: достаточно упомянуть наше взаимодействие с «Росатомом» и «Силовыми машинами», - рассказал Андрей Канунников.

Серьезной проблемой для эффективной разработки критически важных технологий в электротехнической отрасли является отсутствие испытательных мощностей. В ряде случаев срок ожидания проведения необходимых испытаний превышает 18 месяцев.

В ответ на этот вызов по инициативе КЭАЗ резиденты Электротехнического кластера разработали проект научно-исследовательского испытательного центра низковольтного оборудования, который будет реализован в границах особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на участке «Парнас». Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2025 при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Для реализации проекта в современных экономических условиях необходимы инвестиции и серьезная господдержка, в том числе – с привлечением механизмов государственно-частного партнерства. Достичь общих целей на пути к технологическому лидерству возможно благодаря объединению экспертизы, ресурсов и опыта.

Кроме того, в рамках выставки КЭАЗ подписал дорожную карту с Промышленным кластером Республики Татарстан, направленную на развитие кооперационных цепочек предприятия с компаниями-резидентами кластера. Планируется увеличить товарооборот между татарстанскими предприятиями и КЭАЗ, повысить их производственный, научно-технический и опытно-конструкторский потенциал.Промышленный кластер Республики Татарстан объединяет 1000 организаций и 23 отраслевых комитета, включая крупные компании, научные, вузовские и госструктуры из 43 российских субъектов и 12 стран.