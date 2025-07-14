Каспийский прибрежный кластер выйдет на стройку в 2026 году

В Минэкономразвития РФ прошло совещание заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова и главы Республики Дагестан Сергея Меликова, посвященное развитию Каспийского курорта. Среди участников - гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, а также резиденты будущего курорта.

Каспийский прибрежный кластер в Дагестане создается по поручению Президента РФ и является частью масштабного президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал». Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство на территории курорта многофункционального центра и транспортной инфраструктуры.

Еще по четырём объектам, проектируемым Кавказ.РФ, в III квартале 2025 года ожидаются положительные заключения Главгосэкспертизы. Для обеспечения транспортной доступности курорта запланировано строительство четырёх участков дорог. По трём из них уже получено положительное заключение, по четвертому решение будет принято в ближайшее время. Помимо этого, Кавказ.РФ планирует построить магистральный перехватывающий коллектор, который снизит уровень загрязнения акватории моря.

На совещании обсуждался ход реализации проекта, инфраструктурные и земельные вопросы. Кавказ.РФ уже приступил к созданию многофункционального центра в рамках проекта «Каспийский прибрежный кластер». Институт развития заключил договор с подрядчиком ООО СМК «Жильё». Стоимость контракта составляет 1,23 млрд рублей. Современный четырехэтажный многофункциональный центр общей площадью более 7,5 тыс. кв. метров станет ключевым элементом инфраструктуры нового туристического кластера на побережье Каспийского моря. Проект предусматривает создание комфортной среды для отдыхающих и включает в себя ресторан на 84 посадочных места, кафе на 100 мест, торговые площади, аптеку, медпункт, пункт полиции и спасательную службу. Согласно условиям договора, работы будут проходить в несколько этапов: разработка рабочей документации завершится к марту 2026 года, основной период строительства продлится до августа 2027 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2027 года.

Центральное ядро кластера - девять лотов на 2000 гостиничных номеров - реализуется АО «СФЕРА ГРУПП» в лице группы резидентов. Первые резиденты ОЭЗ выполняют проектно-изыскательские работы, готовятся к прохождению экспертизы и планируют выйти на стройку в 2026 году. Это две пятизвездочные гостиницы на 220 и 550 номеров соответственно. Дальше планируется строительство трех четырехзвездочных отелей, велнес-центра, санатория и ряда гостиниц с тремя звездами. Инвесторы активно пользуются мерами господдержки в рамках 141-го постановления Правительства РФ. Также идёт проработка возможности строительства яхтенной марины.