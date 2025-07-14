Обновления на RusCable.Ru: ещё удобнее, быстрее, понятнее

Мы на RusCable.Ru продолжаем последовательно развивать наши сервисы, чтобы вам было удобно, безопасно и эффективно работать. Ниже — ключевые технические улучшения, которые мы реализовали за последние месяцы. А главное — объяснение, зачем они вам нужны.

RusCable.ru — 25 лет фокусировки на главном

Сегодня RusCable.Ru — это не только профильное СМИ. Это крупнейший в России и СНГ специализированный информационный ресурс, посвящённый кабельной промышленности во всех её проявлениях: от сырья до готовой продукции, от заводов до потребителей, от технологий до аналитики.

За 25 лет работы мы накопили уникальный объём отраслевой информации, который продолжает ежедневно пополняться. RusCable.Ru — это активная платформа для профессионального диалога, анализа и развития. Мы погружаемся глубже, чем просто в новости: мы понимаем, как устроен кабельный бизнес и куда он движется — в России и в мире. А значит, умеем делиться действительно важным.

Обновление корпоративной платформы «Переменка»

Что нового:

Введены форматы «Клипы» и отложенные публикации;

Улучшен интерфейс и навигация внутри сообщества.

Результаты: +182 новых участника за два месяца, всего — 35 874 пользователя.

Зачем это вам: «Переменка» — это не просто новостная лента, а уникальное профессиональное сообщество отрасли. Новый интерфейс и форматы позволяют делиться опытом, находить нужные контакты и участвовать в жизни кабельного рынка — быстро и удобно.

Упрощение и фокусировка рейтинга RTL

Что нового:

Убраны устаревшие и малозначимые показатели;

Ставка сделана на актуальные и проверенные данные о компаниях.

Зачем это вам: Вы экономите время при выборе поставщика или партнера. Новый рейтинг — это фокус на деловой репутации, активности и достоверности информации, без лишнего визуального шума.

SEO-оптимизация сайта

Что нового: Переработана структура страниц, улучшены метатеги и внутренняя связность.

Результаты: Портал стал появляться в поиске на 20% чаще.

Зачем это вам: Теперь проще найти нужный материал через Google или Яндекс — от технической статьи до нужного раздела справочника. Особенно удобно тем, кто заходит на сайт не напрямую, а через поисковики.

Актуализация юридических документов

Что нового:

Обновлены пользовательское соглашение и политика конфиденциальности;

Полное соответствие ФЗ-152 и GDPR.

Зачем это вам: Ваши персональные данные находятся под надежной защитой. Мы прозрачно и корректно работаем с информацией — это важно для доверия и соблюдения законодательства.

Техническая оптимизация интерфейса

Что нового:

Идёт внедрение адаптивного дизайна для мобильных устройств;

Улучшена загрузка и отображение изображений.

Зачем это вам: Вы можете комфортно пользоваться сайтом с любого устройства — телефона, планшета или ноутбука. Всё выглядит чётко, страницы загружаются быстрее — особенно важно для работы "в полях" или в дороге.

Что в разработке

Скоро появятся:

Полноценный адаптивный дизайн всех разделов;

Новые тематические разделы и инструменты — пока под секретом, но мы уверены, что они вам понравятся.

Спасибо, что остаетесь с RusCable.Ru!

Мы делаем портал лучше, чтобы вы могли работать с отраслевой информацией удобно, безопасно и эффективно. И помните: за каждым кабелем, который даёт свет, звук, интернет или тепло — стоят технологии, знания и люди, объединённые RusCable.Ru. Обратная связь и предложения: mail@ruscable.ru