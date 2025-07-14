Правительство поручило до 18 августа провести конкурс на строительство газовой генерации в Приморье мощностью до 250 МВт

До 18 августа 2025 года правительство Российской Федерации поручило организовать конкурсный отбор для определения подрядчика, который займется строительством генерирующих мощностей, работающих на газе, в Приморском крае. Соответствующее распоряжение под номером №1840-р, датированное 8 июля 2025 года, было опубликовано на официальном портале правовой информации.



Согласно условиям отбора, общая мощность новых энергообъектов должна варьироваться в пределах от 242 до 250 МВт. Минимальная мощность отдельного блока – 25 МВт, максимальная – 250 МВт. Ввод мощностей в эксплуатацию запланирован на 1 декабря 2027 года. Коэффициент использования установленной мощности определен следующим образом: 0,75 для газовой генерации мощностью менее 150 МВт и 0,8 для генерации мощностью 150 МВт и более.



Базовая доходность проекта установлена на уровне 14%. Предельные капитальные затраты на 2027 год составляют 183 миллиона рублей за 1 МВт. Максимальные топливные издержки для газотурбинных установок – 2348 рублей за 1 МВт⋅ч. Ежемесячные операционные расходы в 2027 году не должны превышать 449755 рублей за 1 МВт.



Новые генерирующие объекты должны быть размещены в определенной зоне энергосистемы Приморского края, а именно в контролируемом сечении «ПримГРЭС – Юг».



В конкурсе могут участвовать только проекты, использующие российское оборудование, которое отвечает требованиям подтверждения производства в РФ. При этом должна быть обеспечена бесперебойная работа энергоблоков не менее 6500 часов в год, независимо от сезона.