РФ намерена начать добычу на пяти молибденовых месторождениях в течение трех лет

РФ планирует в ближайшие три года начать добычу на пяти месторождениях молибдена, сообщило Минприроды. По данным министерства, инвестиции компаний в геологоразведку молибдена в 2025 году возрастут более чем вдвое, до 4,5 млрд рублей.

"Перспективными объектами для наращивания добычи являются четыре подготавливаемых к разработке месторождения: Агаскырское в Хакасии, Ак-Сугское в Тыве, Южно-Шамейское в Свердловской области, Тырныаузское в Кабардино-Балкарии, и одно месторождение, имеющее статус "разведываемое", - Песчанка на Чукотке. Добыча на этих месторождениях должна начаться в ближайшие три года", - говорится в сообщении.

Минприроды отмечает, что ввод двух месторождений - Песчанка и Ак-Сугское позволит обеспечить внутренние потребности промышленности и сформировать устойчивый экспортный потенциал.

Как говорится в сообщении, запасы молибдена в России составляют 2,19 млн тонн, это 6% от общих запасов планеты, или шестое место в мировом рейтинге.

В стране действуют 107 "молибденовых" лицензий, из них 22 - на разведку и добычу этого полезного ископаемого, 16 - на геологическое изучение, разведку и добычу, 68 - на поиск и оценку запасов металла, 1 - на региональное геологическое изучение за счет частных средств.

Добыча руд ведется пока на двух месторождениях: Сорское в Хакасии и Михеевское в Забайкальском крае.

Об инвестициях в геологоразведку

Как отмечает Минприроды, в геологоразведку молибдена в 2023 году недропользователи инвестировали 1,9 млрд рублей, в 2024 - 2,1 млрд рублей, а на 2025 год запланировано уже 4,5 млрд рублей. Государство за последние два года вложило в поиски молибдена свыше 230 млн рублей, в текущем году планирует инвестировать еще 105,5 млн рублей.

"На поиск и оценку запасов молибдена на Северо-Марсианской площади на Чукотке, Кызыкчадрской площади в Тыве, Зеленодольском участке в Челябинской области и Коклановском месторождении в Курганской области компании потратили за два года 2,38 млрд рублей, в планах на 2025 год - еще 811,7 млрд. За счет федеральных средств в текущем году завершаются поисковые работы на Базовом рудном поле Моренного молибден-меднорудного узла на Чукотке, а начинаются - на Ипчульской площади в Хакасии", - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

В этом году Роснедра запланировали аукцион на Шахтаминскую площадь. Участок содержит прогнозные ресурсы молибдена, золота, меди и серебра.

В целом в РФ открыто 35 молибденовых месторождений, при этом около 80% запасов государства заключены в коренных месторождениях, где он является основным компонентом. В природе молибден не встречается в чистом виде, а входит в состав минералов.

Самым крупным является Бугдаинское месторождение, где сосредоточено более четверти запасов российского молибдена - почти 600 тысяч тонн.

Молибден входит в перечень стратегически важных видов минерального сырья России.