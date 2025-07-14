РУСЭЛ отгрузил высоковольтный привод для нужд нефтяной промышленности

Оборудование успешно доставлено в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Сотрудники холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) изготовили для нужд нефтяной промышленности высоковольтный частотно-регулируемый привод в блочно-модульном здании. Оборудование успешно доставлено в г. Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Электропривод ВЧРП-ТМ представляет собой преобразователь частоты среднего напряжения с многоуровневым IGBT инвертором переменного тока для промышленных нагрузок мощностью до 17,5 МВА с номинальным выходным напряжением 3 кВ, 6 кВ и 10 кВ.

Среди преимуществ изделия можно обозначить высокую температурную устойчивость (от – 60 до + 60 градусов), сейсмостойкость 9 баллов, экономию электроэнергии до 25-40 %, снижение эксплуатационных и производственных затрат, увеличение ресурса приводных электродвигателей, работоспособность при полном пропадании сети в течение 0,3 сек., высокую степень надежности (средняя наработка на отказ 100 000 часов).

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – ключевой нефтедобывающий регион России. На долю субъекта приходится порядка 40% от общей нефтедобычи РФ и 5% мировой добычи нефти.