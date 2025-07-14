ТЭСС и ученые НГТУ НЭТИ разработали стандарт для повышения надежности энергосистем России

Компания ТЭСС совместно с учеными Новосибирского государственного технического университета НЭТИ представила международному экспертному сообществу проект стандарта для интеграции малой генерации в централизованные энергосети. Документ призван устранить нормативные барьеры и создать единые правила для развития распределенной энергетики в России. Новый подход к интеграции малой генерации снизит затраты и ускорит подключение потребителей.

Презентация проекта стандарта состоялась в рамках 97-го заседания Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко. Мероприятие, организованное Институтом систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН и Новосибирским государственным техническим университетом НЭТИ, прошло с 6 по 12 июля 2025 г. в Новосибирске и объединило ведущих экспертов в области надежности энергетических систем.

Разработанный стандарт (СТО) — нормативная база, предназначенная для компаний, занимающихся проектированием, внедрением и эксплуатацией объектов малой генерации (до 25 МВт), включая локальные интеллектуальные энергосистемы (ЛИЭС).

Основные преимущества стандарта: унификация процессов проектирования и эксплуатации малой генерации, обеспечение технологической совместимости с существующими энергосетями, снижение рисков для потребителей и оборудования.

«Развитие распределенной малой генерации является актуальной задачей для энергетики в России, однако, оно во многом сдерживается отсутствием необходимой и достаточной нормативной базы. Нам, как разработчикам стандарта, было важно сбалансировать интересы всех участников процесса: сетевых компании, собственников распределенных энергетических ресурсов, производителей генерирующих установок, электротехнического оборудования, а также организации, занимающихся проектированием, строительством, монтажом и наладкой оборудования ЛИЭС. Это позволит развивать действительно эффективную малую генерацию — высоконадежную энергосистему с малыми затратами и продуманной поддержкой», — прокомментировал доктор технических наук профессор НГТУ НЭТИ Александр Фишов.

Стандарт опирается на опыт внедрения Локальных Интеллектуальных Энергосистем (ЛИЭС). ЛИЭС — это новое поколение энергосистем, разработанное учеными из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и реализуемое АО «ТЭСС». Суть ЛИЭС заключается в объединении небольших автономных электростанций в единую энергетическую сеть, где каждая энергосистема может работать как независимо, так и параллельно с другими, либо интегрироваться в центральную систему энергоснабжения. При этом управление режимами работы производится искусственным интеллектом на базе экспертного типа. Подобные решения особенно актуальны для регионов с развитой газовой инфраструктурой, но с дефицитом централизованного энергоснабжения.

Данная технология успешно реализована в новосибирском микрорайоне Березовое и применяется уже более восьми лет. Строительство мини-ТЭЦ в этом районе оказалось быстрее и в три раза дешевле по сравнению с подключением к централизованной энергосистеме. Благодаря использованию технологии ЛИЭС, удалось повысить надежность электро- и теплоснабжения, снизить удельное потребление топлива на 15%. Срок окупаемости проекта не превысил четырех лет.

Александр Холдин, генеральный директор АО «ТЭСС»:

«У компании ТЭСС более 20 лет опыта работы в энергетике, в том числе в обслуживании объектов центральных сетей и крупных промышленных предприятий. Мы хорошо знаем проблемы большой энергетики: длительные сроки подключения новых объектов, постоянный рост тарифов. Порой на присоединение к сетям уходят годы, причем результат не гарантирован, а конечная стоимость может оказаться непредсказуемой. Распределенная энергетика — это мировой тренд, активно развивающийся во многих странах. Если на Западе ставка делается на возобновляемые источники, то в России, с ее огромными запасами природного газа, логично использовать газопоршневые и газотурбинные установки. В перспективе они могут быть дополнены альтернативной генерацией.Наша страна огромна, и значительная часть территорий не охвачена централизованными сетями. Во многих случаях традиционная энергетика просто нерентабельна — здесь распределенная малая генерация становится оптимальным выбором».

После публичного обсуждения на семинаре проект стандарта будет доработан с учетом предложений экспертов. Окончательная версия документа планируется к регистрации в Росстандарте осенью 2025 года. После чего ее смогут использовать все заинтересованные участники рынка.

Ознакомиться с документом можно по ссылке: Управление режимами локальной интеллектуальной энергосистемы на базе малой генерации