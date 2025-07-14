Армавирский филиал «Россети Кубань» подключил к электросетям 13 объектов агропромышленного комплекса

С начала 2025 года энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» подключили к электросетевой инфраструктуре 13 новых объектов агропромышленного комплекса. Для обеспечения надежного электроснабжения сельхозпредприятий энергетики выдали 4 МВт мощности.

В Отрадненском районе энергокомпания выполнила комплекс работ для подключения нового зернохранилища. Энергетики построили линию электропередачи 0,4 кВ и провели реконструкцию трансформаторной подстанции с заменой корпуса и трансформатора. В результате аграриям выдано 125 кВт мощности, что позволит обеспечить бесперебойную работу объекта и повысить эффективность хранения зерна.

В Успенском районе специалисты завершили технологическое присоединение строящегося завода по переработке масличных культур. Производственные площадки обеспечили дополнительной мощностью в объеме 150 кВт, установили интеллектуальную систему учета электроэнергии. В перспективе на территории завода планируется строительство нового цеха рафинации. Общий объем переработки составит 400 тонн масличных культур в сутки и 150 тыс. тонн в год.

В Гулькевичском районе энергетики подключили предприятие, специализирующееся на выращивании крупного рогатого скота мясных и молочных пород. Для этого энергетики осуществили строительство новой линии электропередачи 10 кВ и установили интеллектуальную систему учета электроэнергии. В результате предприятие получило 150 кВт мощности, что позволит расширить производственные возможности.

«Россети Кубань» активно поддерживает развитие агропромышленного комплекса, реализуя проекты, направленные на повышение энергоэффективности и поддержку местных производителей, что способствует росту объемов выпуска продукции и укреплению продовольственной безопасности региона.