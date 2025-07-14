На ключевом электросетевом объекте Волгограда будут внедрены энергоэффективные решения Группы «Россети»

Началась модернизация подстанции 220 кВ «Юбилейная». На объекте, который участвует в выдаче мощности Волжских ГЭС и ТЭЦ, внедрят разработанные научно-техническим центром Группы «Россети» инновационные решения, позволяющие снизить расход энергии на собственные нужды. При этом увеличится ресурс оборудования, от которого зависит надежность электроснабжения центральной части Волгограда.

На подстанции установят интеллектуальную систему частотного регулирования охлаждением трансформатора. Она контролирует работу вентиляторов и маслонасосов на основе поступающих онлайн данных о температуре масла и режимах силового агрегата. Благодаря этому оптимизируется загрузка устройств.

Аналогичные технологии уже активно применяются в магистральных электрических сетях, например, на юге – на подстанциях 500 кВ в Астраханской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, на подстанциях 330 кВ на Северном Кавказе. Ожидаемые эффекты – снижение расхода электроэнергии на охлаждение трансформаторов до 50%.