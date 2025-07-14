Объявлены торги на строительство первого этапа моста через Волгу в Ярославле

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на реализацию первой части четвертого этапа реконструкции Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через реку Волгу в составе обхода центра Ярославля. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 4,1 млрд рублей. Заявки принимаются до 29 июля, победителя определят 1 августа. Дата начала строительства – 15 января 2026 года, срок исполнения контракта – 30 декабря 2026 года.

«Начинаем строительство третьего моста в Ярославле! Разместили торги на определение подрядчика на первый этап работ. <…> Мы смогли добиться выделения федеральных денег на первый этап – это 4 млрд руб. на 2026 год и еще 4 млрд руб. уже стоят в федеральном бюджете на следующие годы. Но общая стоимость строительства моста составит порядка 30 миллиардов. За оставшуюся часть средств еще предстоит побороться», - написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, работы начнутся с транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Ожидается, что осенью подрядчик выйдет на объект и приступит к подготовительным работам.

«Строительство третьего моста станет мощным стимулом в развитии транспортной инфраструктуры Ярославля и всего региона, улучшит логистику и положительно скажется на качестве жизни наших жителей», - отметил Михаил Евраев.

Напомним, в январе 2025 года проект мостового перехода через реку Волга, который свяжет Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля, получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Общая протяженность четырехполосного участка дороги, включая искусственные сооружения, составит 3,11 км, где 813,3 метра – длина моста через Волгу. Работы будут включать в себя масштабную реконструкцию Московского проспекта и возведение новых транспортных развязок. Строительство переправы поделено на два этапа: первый – развязка и эстакадный подход на Тормозном шоссе, второй – сам мост с выходом на улицу Клубную.

Новый мост через Волгу станет частью Карабулинской развязки, которая станет обходом центра города. Весь проект развязки планируют выполнить в пять этапов, начав с возведения мостового перехода.