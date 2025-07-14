Правительство направит 15 млрд рублей на создание модульных гостиниц

В 2025–2027 годах из федерального бюджета будет направлено 15 млрд рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов, что позволит создать дополнительные места для комфортного отдыха. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидии будут предоставлены 55 регионам, инвестиционные проекты в которых были отобраны по результатам конкурса, проводимого Минэкономразвития. Там появится ещё свыше 10 тыс. мест для отдыха туристов.

Средства господдержки будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов. При этом инвесторам на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере разрешается использовать субсидии на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства. Это связано с отдалённостью таких территорий от центров производства модульных конструкций и высокой стоимостью затрат на их доставку.

Среди приоритетных направлений – реализация инвестиционных проектов в новых регионах и на территориях особых экономических зон туристско-рекреационного типа, строительство объектов вблизи автомобильных туристических маршрутов, проходящих по участкам федеральных дорог М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток».

Поддержка будет предоставляться в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в новый национальный проект «Туризм и гостеприимство».

Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 14 июля. По словам Михаила Мишустина, в предыдущие три года 65 регионам на эти цели было выделено 20 млрд рублей, благодаря чему было построено около 13 тыс. номеров для туристов.