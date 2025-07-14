«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения жителей Нижневартовска

Компания «Россети Тюмень» завершила плановый ремонт подстанции 110 кВ «Западная» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергокомпания направила около 10 млн рублей на повышение надежности электроснабжения порядка 22 тысяч жителей города Нижневартовска и поселка-спутника МЖК.

На питающем центре выполнен ремонт ключевого оборудования – силового трансформатора мощностью 40 МВА. Энергетики заменили три высоковольтных ввода, силовые и контрольные кабели, а также установили современные фторсиликоновые уплотнения, отличающиеся увеличенным сроком эксплуатации. Кроме того, проведено техническое обслуживание трех элегазовых и семи масляных выключателей и 16 разъединителей. В процессе плановых ремонтных работ энергетики использовали оборудование отечественного производства.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса главного нефтедобывающего региона России к предстоящему осенне-зимнему периоду. Своевременно выполненные работы на подстанции «Западная» позволили повысить надежность электроснабжения не только жителей 11-го микрорайона Нижневартовска и поселка МЖК, но и 10 административных и социально значимых объектов, включая школу, детский сад, отделения полиции и Росгвардии.