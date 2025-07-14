«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения села Покровское Ростовской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» выполнили работы по замене силовых трансформаторов на подстанции 35/10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области. Питающий центр обеспечивает электроснабжение села Покровское с населением более 13 тысяч человек, а также социальных объектов, сельскохозяйственных и производственных предприятий.

Взамен двух силовых трансформаторов мощностью 5,6 и 4 МВА энергетики установили трансформаторы по 6,3 МВА каждый, оборудованные системой автоматического регулирования уровня напряжения.

Выполненные мероприятия позволяют проводить плановый ремонт данного оборудования без отключения потребителей, сохраняя непрерывность электроснабжения. Увеличение номинальной мощности трансформаторов исключает превышение допустимой нагрузки в периоды пикового электропотребления, что повышает надежность работы оборудования при экстремально высоких наружных температурах. Работы на подстанции осуществлены в рамках ремонтной программы «Ростовэнерго» для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в Покровском.