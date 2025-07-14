«Россети» переводят на микропроцессорные защиты главный центр питания Березовского месторождения угля в Красноярском крае

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири установили новые защиты на базе микропроцессоров на подстанции 220 кВ «БУР-1» на юго-западе Красноярского края. Работы направлены на снижение риска развития технологических нарушений на электросетевом оборудовании, от которого зависит обеспечение энергией крупнейшего в Канско-Ачинском бассейне Березовского буроугольного месторождения.

Взамен устаревшей микроэлектроники на энергообъекте смонтировали четыре шкафа микропроцессорных защит российского производства. Они характеризуются быстродействием, высокой чувствительностью, имеют встроенную функцию самодиагностики.

Модернизация выполняется поэтапно. В 2022 году здесь уже установили шесть новых шкафов релейной защиты и автоматики.

Подстанция 220 кВ «БУР-1» мощностью 250 МВА является ключевым питающим центром разреза «Березовский», разрабатывающего одноименного месторождение. Его разведанные запасы составляют 3,6 млрд тонн. При существующих темпах добычи, которые составляют 5-7 млн тонн в год, этого хватит более чем на 800 лет.