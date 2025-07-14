Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК проводит вебинар «ГОСТ Р 70628-2023 взамен ГОСТ 18599-2001»

Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК совместно с Ассоциацией сварщиков полимерных материалов (АСПМ) приглашает проектировщиков, инженеров, руководителей строительных организаций, специалистов технического надзора и служб ПТО принять участие в БЕСПЛАТНОМ вебинаре на тему «ГОСТ Р 70628-2023 взамен ГОСТ 18599-2001».

Мероприятие пройдет 17 июля 2025 года, начало в 10.00 мск.

Докладчик: Сергей Амосов – начальник отдела технологии материалов Группы ПОЛИПЛАСТИК.

Основные разделы доклада:

Причины отказа от ГОСТ 18599-2001. Требования к сырью, применяемому при изготовлении труб и фитингов по ГОСТ Р 70628.1. Требования к трубам, изготавливаемым по ГОСТ Р 70628.2. Требования к фитингам, изготавливаемым по ГОСТ Р 70628.3. Оценка соответствия назначению системы.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

При регистрации и подключении необходимо указать ФИО и организацию.