В зеленогорском АО «ПО ЭХЗ» завершилась модернизация производства по обогащению урана

На Электрохимическом заводе (АО «ПО ЭХЗ», предприятие Топливного дивизиона в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) завершилась модернизация основного оборудования в цехе по обогащению урана.



Масштабные работы по установке современных газовых центрифуг поколения 9+ продолжались шесть лет. Большая часть пусковых очередей были введены в эксплуатацию с опережением сроков. Проект был реализован в рамках программы модернизации разделительного оборудования в Топливном дивизионе «Росатома» с поэтапной заменой газовых центрифуг предыдущих поколений.



Выдержать график с высоким качеством удалось благодаря эффективно организованной цепочке закупки оборудования и материалов, монтажа, пусконаладочных операций, эффективного взаимодействия всех заводских подразделений и организаций-подрядчиков, а также эффективного применения цифровизации технологических процессов, инструментов производственной системы «Росатома» и проектного управления.

«Символично, что значимая историческая веха по модернизации основного оборудования достигнута в год восьмидесятилетия атомной отрасли. Техническое перевооружение нашего предприятия – это существенный задел для успешной реализации производственной программы Топливного дивизиона «Росатома» в последующие годы, в том числе для обеспечения ядерным топливом новых атомных энергоблоков российского дизайна в стране и за рубежом», - прокомментировал генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов.

Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики в России в перспективе 18 лет предполагает строительство 11 больших и малых электростанций, при этом доля атомной генерации должна увеличится с 18,9% до 24%. Такие показатели возможно достичь, только обеспечив потребности новых АЭС в топливе и конструкционных материалах для их изготовления.



Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru



АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». www.ecp.ru