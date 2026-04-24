Андрей Рюмин и Алексей Лихачев определили ключевые направления сотрудничества Группы «Россети» и Госкорпорации «Росатом»

В Москве в Музее «Атом» на ВДНХ впервые прошла стратегическая сессия Группы «Россети» и Государственной корпорации «Росатом». В ней приняли участие главы компаний – Андрей Рюмин и Алексей Лихачев. Они рассказали о масштабных задачах, которые стоят перед энергетической отраслью, а также определили цели и приоритеты сотрудничества.

«Глобальный тренд нового времени – кратное увеличение электропотребления. Рост связан со строительством новых высокотехнологичных предприятий и центров обработки данных, развитием систем искусственного интеллекта. Это означает не только вызовы, но и возможности для энергетики. «Россети» и «Росатом» обладают уникальными, дополняющими друг друга компетенциями. Стратегические задачи, возложенные на нас руководством страны, требуют выработки совместных подходов к их решению. Объединение наших компетенций и развитие партнерства будут направлены на реализацию новых масштабных проектов в России и за рубежом. Уверен, сегодняшняя сессия поможет определить конкретные проекты, где синергия даст максимальный эффект», – сказал Андрей Рюмин.

«Росатом» и «Россети» объединяет многолетнее партнерство в энергетической сфере — мы активно сотрудничаем по вопросам обеспечения схем выдачи мощности наших АЭС. Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в России предстоит построить 38 атомных энергоблоков. И здесь взаимодействие с Группой «Россети» будет только расширяться. В последние годы мы начали совместную работу и по новым направлениям, включая ветроэнергетику и системы накопления энергии. Укрепление сотрудничества поможет не только решать задачи, поставленные государством, но и внедрять передовые технологии, определяя будущее российской электроэнергетики», – отметил Алексей Лихачев.

В состав пяти рабочих групп вошли представители дочерних компаний Группы «Россети» и Госкорпорации «Росатом» – научно-технических и инжиниринговых центров, производителей высокотехнологичной продукции, исследовательских институтов и испытательных лабораторий. Они обсудили ключевые аспекты взаимодействия по таким направлениям, как развитие систем накопления энергии, технологии передачи постоянного тока и высокотемпературной сверхпроводимости, реализация совместных международных проектов. Участники также обсудили актуальные вопросы унификации и взаимного признания сертификации и испытаний программного обеспечения и оборудования.

Результатом стратегической сессии станет дорожная карта, которую планируется подписать в ближайшее время, где будут закреплены перспективные направления совместной работы, направленные на реализацию новых проектов в России и за рубежом.