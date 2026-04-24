Банк Компания «Электрорешения» (бренд EKF) представила комплексную телекоммуникационную экосистему на X-Com «Промышленность 2026»

На конференции X-Com «Промышленность 2026» компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, продемонстрировала решения для построения современной промышленной ИТ-инфраструктуры. В центре внимания оказались продукты для организации телекоммуникационных сетей, систем бесперебойного питания и серверных помещений, востребованных на промышленных предприятиях, в коммерческих зданиях и центрах обработки данных.

Более 100 гостей мероприятия смогли познакомиться с линейкой компонентов для медных и оптических кабельных систем: патч-панелями, коммутационными шнурами, кабелями, модулями Keystone, телекоммуникационными шкафами и аксессуарами для монтажа. Отдельный интерес вызвало активное сетевое оборудование EKF TERACOM — коммутаторы с поддержкой PoE, управляемые и неуправляемые модели, а также многопортовые стекируемые решения для разных уровней сети: от доступа до ядра.

Помимо этого, были продемонстрированы однофазные и трехфазные источники бесперебойного питания, включая модульные решения различной мощности, а также инструменты для работы с сетевым кабелем. Все это позволило посетителям оценить не отдельные устройства, а целостный подход компании к созданию надежной и масштабируемой инфраструктуры. Сегодня особенно востребованы комплексные решения, которые легко интегрируются в существующую инфраструктуру и помогают повысить ее устойчивость и удобство эксплуатации.