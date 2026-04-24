Энергетики филиала «Мордовэнерго» обеспечили электроэнергией одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Поволжья

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Мордовэнерго» завершили комплекс мероприятий по технологическому присоединению к сетям нового производства. Оно является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Поволжья по производству продуктов птицеводства и животноводства.

Для подключения производства специалисты «Мордовэнерго» выполнили строительство двух воздушных линий электропередачи с защищенными проводами 10 кВ от подстанции 110 кВ общей протяженностью порядка 400 метров, а также смонтирован современный пункт коммерческого учета. Потребитель получил 850 кВт мощности по второй категория надежности, которая предусматривает резервирование электроснабжения. Все использованное оборудование – российского производства.

Все процессы на производстве полностью автоматизированы и направлены на улучшение ключевых показателей. Сейчас в день здесь производится более миллиона штук яиц. Своевременное подключение к электрическим сетям даст дальнейший импульс для развития агропромышленного предприятия.

