Губернатор Мурманской области и глава Группы «Россети» рассмотрели комплекс мер для повышения надежности электроснабжения региона

В Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Стороны обсудили работу по повышению надежности электроснабжения Арктического региона, а также вопросы тарифной политики и консолидацию сетей.

Было отмечено, что из-за изменения климатических условий все чаще фиксируются опасные природные явления, влияющие на работу электросетей. Возникают сверхнормативные ветровые и гололедные нагрузки, которые не прогнозировались на момент строительства энергообъектов. Необходима реконструкция инфраструктуры с внедрением современных решений.

«К вопросу состояния электросетевого комплекса подходим системно и находимся в постоянном контакте с ПАО «Россети». Особенно, учитывая обстоятельства, произошедшие в январе этого года, когда из-за падения опор ЛЭП часть Мурманска и Североморска остались без электроснабжения. С компанией уже заключено соглашение об инвестициях в инфраструктуру. Также ведем работу и на федеральном уровне: привлечены средства казначейского инфраструктурного кредита на модернизацию основной линии электроснабжения Мурманска», – сказал Андрей Чибис.

Андрей Рюмин отметил, что в 2025 году между регионом и дочерней компанией «Россети Северо-Запад» было заключено регуляторное соглашение, позволяющее увеличить инвестиции в развитие инфраструктуры. На финансирование проектов в этом году будет направлено более 2,8 млрд рублей. Также планируется реконструкция линий электропередачи 150 кВ, которые обеспечивают электроснабжение Мурманска и Североморска. Энергетики смонтируют на них системы плавки гололеда постоянным током.

«Мурманская область – это ворота в Арктику и стратегически значимый регион, где решаются масштабные государственные задачи. При этом Заполярье – территория с экстремальным климатом, который увеличивает нагрузку на электросетевую инфраструктуру. Мы реализуем проекты, которые позволят повысить надежность электроснабжения потребителей. И обсуждаем с регионом дополнительные меры, нацеленные на решение этой задачи», – отметил Андрей Рюмин.

Компания разработала комплекс мер по повышению надежности, рассчитанный на 2026–2033 годы. Он предусматривает модернизацию инфраструктуры, а также приобретение высокопроходимой спецтехники и дополнительных опор ЛЭП для аварийного запаса.