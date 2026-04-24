Калмыцкие энергетики обеспечили электроэнергией 320 новых объектов

В I квартале 2026 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» исполнили 320 договоров технологического присоединения к электросетевой инфраструктуре компании. Предоставленная мощность новым потребителям составляет порядка 4,1 МВт, что на 34,1 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Среди электрифицированных объектов – жилые здания, гаражи, складские помещения, объекты животноводства, дорожного хозяйства и торговли, остановочные павильоны в г. Элиста.

Напоминаем: потребители с мощностью устройств до 150 кВт могут подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса «День потребителя» можно записаться на прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.