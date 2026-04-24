Пружинные клеммные колодки CP ARMAFIX — новинки с электронными компонентами и держателями предохранителей

24 апр. 2026, 16:00
431
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

IEK расширяет ассортимент пружинных клеммных колодок CP ARMAFIX: на склады поступили изделия с электронными компонентами и с держателем предохранителей.

Клеммные колодки с электронными компонентами предназначены для работы в цепях переменного и постоянного тока. Встроенный диод подключается к индуктивной нагрузке: катушкам реле, электромагнитным клапанам, катушкам контакторов — для устранения или подавления внезапных скачков напряжения, возникающих на нагрузке при отключении напряжения питания.

Преимущества клеммных колодок ARMAFIX с электронными компонентами

  • 2 независимых ряда для установки втычных перемычек.
  • Быстрый монтаж без применения инструментов.
  • Установка маркировки на верхнюю и на боковые поверхности клемм.
  • Встроенный диод 1N4007 / 1N5408 защищает от обратной полярности и обеспечивает однонаправленный ток.

Клеммные колодки с держателем предохранителей предназначены для отключения нагрузки в случае критического превышения номинального тока в подключенной линии. Замена предохранителя производится путем откидывания крышки держателя.

Преимущества клеммных колодок ARMAFIX с держателем предохранителей

  • Мгновенное отключение нагрузки: защита сети от превышения номинального тока.
  • Замена предохранителя через откидывание крышки гарантирует безопасность персонала.
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.