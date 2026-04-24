Пружинные клеммные колодки CP ARMAFIX — новинки с электронными компонентами и держателями предохранителей
IEK расширяет ассортимент пружинных клеммных колодок CP ARMAFIX: на склады поступили изделия с электронными компонентами и с держателем предохранителей.
Клеммные колодки с электронными компонентами предназначены для работы в цепях переменного и постоянного тока. Встроенный диод подключается к индуктивной нагрузке: катушкам реле, электромагнитным клапанам, катушкам контакторов — для устранения или подавления внезапных скачков напряжения, возникающих на нагрузке при отключении напряжения питания.
Преимущества клеммных колодок ARMAFIX с электронными компонентами
- 2 независимых ряда для установки втычных перемычек.
- Быстрый монтаж без применения инструментов.
- Установка маркировки на верхнюю и на боковые поверхности клемм.
- Встроенный диод 1N4007 / 1N5408 защищает от обратной полярности и обеспечивает однонаправленный ток.
Клеммные колодки с держателем предохранителей предназначены для отключения нагрузки в случае критического превышения номинального тока в подключенной линии. Замена предохранителя производится путем откидывания крышки держателя.
Преимущества клеммных колодок ARMAFIX с держателем предохранителей
- Мгновенное отключение нагрузки: защита сети от превышения номинального тока.
- Замена предохранителя через откидывание крышки гарантирует безопасность персонала.