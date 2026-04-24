Росстат: в первом квартале производство первичного алюминия выросло на 9,5% год к году

24 апр. 2026, 15:30
388
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ИИС Металлоснабжение и сб...
Авторы и источники / Правообладателям

Производство первичного алюминия в РФ в марте 2026 года выросло на 10,5% по отношению к марту прошлого года. По сравнению с февралем 2026 года данный показатель вырос на 9,9%, сообщил Росстат.

В первом квартале 2026 года производство первичного алюминия выросло на 9,5% год к году.

Объем выпуска конструкций и деталей конструкций из алюминия составил 15,1 тыс. т в марте 2026 года. По отношению к марту прошлого года объем выпуска снизился на 7,7%, к февралю 2026 года - вырос на 9,8%.

В первом квартале 2026 года данный показатель составил 40,3 тыс. т, снизившись на 8,8% год к году.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

