RusCable Прямой эфир — Телеком единство. Новые угрозы. Протестные настроения кабельщиков

В кабельной отрасли нарастают протестные настроения, связанные с постепенно усиливающимся давлением на отрасль со стороны регуляторов (Минпромторг, "Честный знак", Россакредитация, Росстандарт) и еще более жестким давлением со стороны коммерческих монополий и гигантов-сырьевиков (Норникель, РУСАЛ, Сибур, УГМК, Северсталь и других), которые зачастую продают на внутреннем рынке сырье или "по паритету экспорта" или "мировым ценам". Все это приводит к тому, что производство кабеля внутри страны теряет экономическую эффективность и вообще смысл. Еще совсем немного и кабельные заводы будет проще закрыть и просто импортировать кабель, чем пытаться хоть что-то делать в России. Особенно это заметно на телекоммуникационном рынке, но совсем скоро дойдет и до остальных сегментов. В прямом эфире RusCable.Ru говорим о нарастающих протестных настроениях в кабельной индустрии по следам заседания телекоммуникационной секции Ассоциации "Электрокабель" и анализируем новостную повестку отрасли.

