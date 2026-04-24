Секция «Телекоммуникационные кабели»: итоги встречи в Пскове

21-22 апреля в древнем городе Псков прошло очередное собрание секции «Телекоммуникационные кабели» НП «Ассоциация «Электрокабель». Как всегда, телеком секция привлекла большое количество делегатов – в ней приняло участие более 50 представителей от 30 организаций. Отдельно стоит отметить тот факт, что практически все участники присутствовали очно, лишь считанные единицы – в формате ВКС, что свидетельствует о ценности живого общения, в т.ч неформального, площадкой для которого являлось и данное заседание.

Программа была насыщенной. Большой интерес у собравшихся вызвало сообщение начальника отдела развития электротехнической и кабельной промышленности Минпромторга России Булавиной Ирины Анатольевны затрагивающий изменения вносимые в Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015, а также Решение Совета ЕЭК от 23.11.2020 № 105. Широкую дискуссию вызвал и доклад первого заместителя генерального директора ООО «Сарансккабель-Оптика» Пинямаскина Дениса Анатольевича о состоянии и перспективах рынка LAN-кабелей в РФ.

Не затерялись среди представительной программы и доклады сотрудников ОАО «ВНИИКП». Директор научного направления – заведующий отделением № 2, к.т.н. Шолуденко Михаил Владимирович сделал доклад на тему «Состояние дел и перспективы нового межгосударственного стандарта ГОСТ 35237-2024 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи». Заместитель заведующего отделением № 2 – заведующий отделом оптических кабелей, к.т.н. Тарасов Дмитрий Анатольевич представил свой доклад на тему «Определение производителя одномодового оптического волокна по его характеристикам». Доклады вызвали живой интерес аудитории.

Во второй день участники посетили недавно переехавший из Санкт-Петербурга в Псков завод «Севкабель».

Следующее заседание телекоммуникационной секции намечено на сентябрь 2026 года.