Специалисты «Россети Московский регион» модернизировали линию электропередачи в Краснопахорском районе

24 апр. 2026, 14:30
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
Энергетики компании «Россети Московский регион» модернизировали линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ в деревне Чириково Краснопахорского района. В рамках обновления электрооборудования энергетики заменили неизолированный провод на современный самонесущий изолированный (СИП).

Применение СИП позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей: такой провод устойчив к схлестыванию, налипанию снега и несанкционированному вмешательству, а также высокой ветровой нагрузке.

Модернизация ЛЭП позволила улучшить электроснабжение более 80 домовладений деревни Чириково. Замена стандартного провода на СИП является частью плановой работы энергокомпании по обновлению распределительных сетей в ТиНАО.

