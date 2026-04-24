Специалисты «Россети Московский регион» модернизировали линию электропередачи в Краснопахорском районе

Энергетики компании «Россети Московский регион» модернизировали линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ в деревне Чириково Краснопахорского района. В рамках обновления электрооборудования энергетики заменили неизолированный провод на современный самонесущий изолированный (СИП).

Применение СИП позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей: такой провод устойчив к схлестыванию, налипанию снега и несанкционированному вмешательству, а также высокой ветровой нагрузке.

Модернизация ЛЭП позволила улучшить электроснабжение более 80 домовладений деревни Чириково. Замена стандартного провода на СИП является частью плановой работы энергокомпании по обновлению распределительных сетей в ТиНАО.