Тюменские энергетики помогли улучшить качество мобильной связи для двух тысяч сельских жителей

В I квартале 2026 года «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям четыре базовые станции сотовой связи в населенных пунктах Упоровского, Нижнетавдинского, Тюменского и Тобольского муниципальных округов. Выполненные работы позволили расширить зону уверенного приема сигнала, улучшить качество звонков и мобильного интернета для двух тысяч жителей тюменских сел и деревень.

В Тобольском районе специалисты системообразующей энергокомпании обеспечили выдачу дополнительной мощности базовой станции, которая обеспечивает покрытие мобильной связи для абонентов села Верхние Аремзяны. Населенный пункт, где сейчас проживают более 200 человек, известен тем, что в нем провел детство ученый с мировым именем Дмитрий Иванович Менделеев. Новые цифровые возможности также появились у жителей поселков Емуртлинский, Чугунаево и деревни Янтык.

Для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования в населенных пунктах энергетики «Россети Тюмень» выдали дополнительные 52 кВт мощности. Контроль параметров качества и объема передаваемой электроэнергии осуществляют интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

Развитие инфраструктуры связи в отдаленных населенных пунктах способствует устранению цифрового неравенства и повышению качества жизни населения. Современные технологии открывают доступ к онлайн-образованию, телемедицине, электронным государственным услугам и создают возможности для дистанционного трудоустройства и предпринимательства.