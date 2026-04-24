В Наро-Фоминском городском округе появится производственно-логистический комплекс

В Наро-Фоминском городском округе Московской области появится «Производственно-логистический комплекс «Содружество» (БЦК). Инвестиции в проект , который реализуется инвестором из Белоруссии, составит порядка 2 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе визита белорусской делегации в Московскую область по случаю заседания межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

«На новом предприятии, где создадут порядка 100 новых рабочих мест, будет организовано производство товарного бетона, железобетонных изделий, сухих строительных смесей, а также оборудована перевалочная база и складские помещения. Проект разбит на три очереди. Ожидается, что проект будет полностью реализован к 2030 году» – рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что Белоруссия является одним из важнейших инвестиционных партнеров Московской области. Здесь уже реализовано множество проектов.

Например, в городском округе Воскресенске в 2024 году запущен завод по производству волоконно-оптического кабеля ООО «Белтелекабель». Инвестиции составили 1 млрд рублей.

Проект получил поддержку Подмосковья: со стороны Московской области инвестору был предоставлен льготный заем по линии ФРП в сумме 150 млн руб., выделен земельный участок без торгов площадью 6,5 га, а также промипотека на 399 млн руб.

Сегодня предприятие уже вышло на полную мощность, ежемесячно здесь выпускается более 1300 км кабеля, а численность сотрудников составляет 85 человек.