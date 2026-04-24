Более 10 000 опор ЛЭП с нелегальными линиями связи выявили энергетики в Бурятии и Тыве

Энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» и «Россети Сибирь Тываэнерго» обнаружили с начала года более 10 000 опор линий электропередачи (ЛЭП) с незаконными подвесами волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).



Рейды по выявлению ВОЛС, размещенных без договора с электросетевой компанией, регулярно проходят во всех регионах присутствия «Россети Сибирь». Бригады осматривают ЛЭП, при обнаружении нелегальной линии связи устанавливается её собственник. Энергетики предлагают оформить оборудование законно или добровольно его демонтировать.



Легализация волоконно-оптических линий связи проходит в несколько шагов:

1. Заключается договор аренды, т.к. для размещения оборудования используются опоры линий электропередачи.

2. Разрабатываются и согласовываются технические условия.

3. Создаётся технический проект, который учитывает нормы охранных зон линий электропередачи, механическую прочность опор и требования электробезопасности.

4. Выдаётся наряд-допуск на монтаж ВОЛС и акт допуска после монтажа.



Контакты для уточнения информации и заключения договора: info@rosseti.digital, +7 (495) 710‑43‑34.