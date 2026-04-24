«Эксперт-кабель»: как читать маркировку кабеля

Что скрывает маркировка кабеля?

Надписи на кабеле — это требование ГОСТ. Давайте разберемся, почему буквы и цифры на оболочке так важны.

Что это такое?

Маркировка кабеля — это комплекс цветовой разметки, условных знаков и надписей, которые несут информацию о свойствах кабеля и позволяет идентифицировать кабель среди других видов.

Как наносят?

Согласно ГОСТ 18690-2012, производители используют разные методы, чтобы маркировка оставалась читаемой весь срок службы. Она может наноситься одним из следующих способов: литейным, краской, печатным (в т. ч. лазерным) способом, тиснением, с использованием отличительных нитей, с использованием мерной опознавательной ленты либо литографией.

Что должна содержать правильная маркировка?

Наименование или товарный знак завода-изготовителя.

Марка и условное обозначение кабеля.

Обозначение ГОСТ и/или ТУ, ОТУ по которым он произведен.

Основные параметры и характеристики.

Дата изготовления.

Единый знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC).

Почему это критически важно?

В соответствии с ТР ТС 004/2011 и ГОСТами, маркировка является одним из показателей качества и безопасности кабеля. Если надписи отсутствуют, плохо читаемы или информация не полная — это прямое нарушение требований безопасности и кабель является фальсификатом.

Совет продавцам и покупателям:

Принимая кабель на склад или выбирая бухту в магазине, внимательно изучайте маркировку. Если возникли малейшие сомнения в подлинности или читаемости надписей — откажитесь от покупки. Безопасность и надежность начинаются именно с этих символов.