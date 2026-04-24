Группа РусГидро публикует операционные результаты за 1 квартал 2026 года

Выработка электроэнергии объектами генерации, принадлежащими Группе РусГидро, с учетом Богучанской ГЭС по итогам 1 квартала 2026 года увеличилась на 6,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 36,0 млрд кВт·ч, в том числе: выработка ГЭС и ГАЭС – 26,6 млрд кВт·ч (+ 8,5% год к году), объектов тепловой генерации – 9,3 млрд кВт·ч (+1,9% год к году). Рост выработки гидроэлектростанций связан с повышенной или близкой к норме водностью, а тепловых электростанций - с продолжающимся ростом электропотребления в ДФО.

За 1 квартал 2026 года установленная электрическая мощность собственных объектов генерации Группы с учетом Богучанской ГЭС увеличилась на 33,8 МВт до 38 692,9 МВт в результате реализации программы модернизации генерирующего оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 и Саратовской ГЭС.

Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО составил 12,2 млн Гкал (-1,5% год к году). Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний составил 15,7 млрд кВт·ч, увеличившись на 3,8% по отношению к 1 кварталу прошлого года.

По прогнозу Гидрометцентра России, во 2 квартале 2026 года приток воды в большинство водохранилищ ГЭС Группы ожидается близким к норме или до 20% выше нормы.